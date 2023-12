Newcastle-Milan, anche Tonali presente a St. James’ Park: il centrocampista guarderà la gara dagli spalti

Sugli spalti di St. James’ Park per la sfida di Champions League tra Newcastle e Milan ci sarà anche Sandro Tonali. Il centrocampista italiano, squalificato dopo il suo coinvolgimento nel caso scommesse, guarderà dalla tribuna l’incontro tra il suo presente e il suo passato. Dopo aver ammesso di aver scommesso sulle partite di calcio, Tonali sta rispettando il percorso terapeutico intrapreso e non vede l’ora di tornare in campo. Inoltre, come racconta Tuttosport, continua a ricevere la vicinanza e l’affetto di tutto l’ambiente, che lo incoraggia e lo aspetta sul terreno di gioco.