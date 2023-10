Montpellier-Clermont interrotta e sospesa nel finale: ecco cosa succede con le scommesse

Il match tra Montpellier e Clermont, valevole per l’ottava giornata del campionato della Ligue 1 2023/2024 è stato interrotto proprio nei minuti finali quando il punteggio era sul 4-2 in favore dei padroni di casa. Il motivo è molto semplice: i tifosi del Montpellier hanno lanciato un petardo in campo che ha colpito il portiere ospite Diaw che subito si è accasciato a terra e che è stato trasportato fuori in barella. Il direttore di gara ha deciso prima di sospendere momentaneamente la partita e poi l’ha interrotta in maniera definitiva.

MONTPELLIER-CLERMONT SOSPESA: COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

Visto che mancavano pochi minuti alla fine verranno considerate valide tutte le scommesse che si sono già concluse e che sono già state centrate (over 1.5, over 2.5 e così via dicendo), stessa cosa anche per quel che concerne i cartellini, i calci d’angolo e le varie giocate. Chiaramente per quel che riguarda l’1X2 la partita al momento viene considerata VOID visto che ancora non era terminata. La quota è nulla visto che non si potrà completare nei prossimi due-tre giorni, per via della pausa Nazionale. Molto probabilmente verrà anche assegnato il 3-0 a tavolino.