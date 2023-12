Mondiale per club 2023, Al Ittihad avanti: 3-0 all’Auckland, in gol Kanté e Benzema

Ha preso il via in Arabia Saudita l’edizione 2023 del Mondiale per club Fifa, con la prima partita del turno preliminare che ha visto prevalere i padroni di casa dell’Al Ittihad. Al King Abdullah Sports City gli arabi hanno battuto per 3-0 i neozelandesi dell’Auckland, assicurandosi così un posto nel turno successivo per sfidare gli egiziani dell’Al-Ahly. Si decide tutto nel finale del primo tempo, quando l’Al Ittihad passa in vantaggio al 30′ con il gol di Romarinho. L’Auckland si scompone e paga a caro prezzo, visto che in pochi minuti arrivano le reti illustri di Kanté al 35′ e di Karim Benzema al 41′. Secondo tempo che diventa così di pura gestione per gli uomini di Marcelo Gallardo.

Adesso la vincente di Al Ittihad-Al Ahly passerà in semifinale sfidando i brasiliani della Fluminense. Dall’altra parte di tabellone il Manchester City, che in semifinale attende la vincente del match tra i messicani del Leon e i giapponesi degli Urawa Reds.