Tramite una nota ufficiale, il Monaco è intervenuto in difesa di Wilfried Singo, vittima di insulti razzisti. Il difensore ex Torino è stato infatti bersagliato da offese sui social dopo quanto accaduto nel match di Ligue 1 contro il Psg. Durante un’azione di gioco, Singo ha infatti colpito involontariamente al volto il portiere avversario, Gianluigi Donnarumma, provocandogli una vistosa lacerazione sul volto e costringendolo alla sostituzione. I due si sono poi chiariti negli spogliatoi, ma questo non ha fermato svariati utenti dal rivolgere offese di stampo razzista al calciatore.

Il comunicato del club

“L’AS Monaco condanna con la massima fermezza le inaccettabili dichiarazioni razziste rivolte sui social network a Wilfried Singo dopo la partita contro il Paris Saint-Germain . Questi comportamenti non trovano spazio nello sport, né dentro né fuori dal campo, e sono in totale contraddizione con i valori che il Club difende. Il club dà il suo pieno sostegno a Wilfried”.

Singo e Donnarumma si chiariscono

Come si evince da un video pubblicato sui social, i due protagonisti del contrasto di gioco si sono parlati a fine partita. Singo ha immediatamente chiesto scusa, ribadendo come il suo gesto fosse involontario, mentre Donnarumma l’ha tranquillizzato con un sorriso e l’ha abbracciato, consapevole che non avesse cattive intenzioni, dicendo “Va bene, stai tranquillo”.

Le scuse di Singo

“Ci tengo a porgere le mie scuse a Gianluigi Donnarumma. Il mio gesto non era ovviamente volontario, soltanto successivamente ho potuto constatare che avesse una ferita importante al viso. Ti auguro pronta guarigione“. Così sui social l’ex giocatore del Torino.