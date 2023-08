Marsiglia, Correa si presenta: “Entusiasta del progetto, voglio dare il massimo in ogni partita”

Joaquin Correa è un nuovo calciatore del Marsiglia e quest’oggi è stato presentato in conferenza stampa dopo l’addio all’Inter: “Ho parlato con diversi miei connazionali come Ocampos e Balerdi che mi hanno parlato molto bene del club, avevo voglia di venire qui. Sono entusiasta del progetto e mi sento pronto, ho fatto una buona preparazione”. L’argentino ha parlato degli obiettivi: “Vogliamo rimanere al vertice e sono ottimista possa essere un anno positivo. Abbiamo giocatori di qualità che possono essere protagonisti sia in campionato che in coppa”. “Vengo da una stagione difficile, che non è andata come avrei voluto. Per questo ho tanta voglia di dare il massimo in ogni partita e contibuire ai successi della squadra”, ha concluso l’ex Lazio e Inter.