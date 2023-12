Manchester United, ten Hag: “Siamo qui per un progetto, voglio vincere”

Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Liverpool, facendo un bilancio della stagione: “Ad essere onesti, non siamo riusciti a raggiungere gli standard che ci eravamo prefissati. Abbiamo avuto una battuta d’arresto ed è un peccato perché lo scorso anno eravamo andati nella direzione giusta. Ma siamo qui per un progetto e voglio vincere con la squadra“. Infine, su Marcus Rashford: “A mio avviso, come per tutti gli altri ragazzi, ha bisogno di una pacca sulla spalla, magari di una mano amica o un calcio nel sedere“.