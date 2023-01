Manchester United-Manchester City, gol di Grealish: Guardiola la sblocca grazie ai cambi (VIDEO)

di Antonio Sepe 20

Il video del gol di Jack Grealish che sblocca il derby di Manchester tra City e United. A portare in vantaggio la squadra di Guardiola è il neo entrato, che al 57′ prende il posto di Foden e tre minuti dopo segna l’1-0 di testa. L’assist, neanche a dirlo, è di Kevin De Bruyne, che pennella la palla per l’incornata di Grealish, alla seconda rete stagionale. In alto il video del gol.