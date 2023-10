Manchester City, Guardiola sull’espulsione di Rodri: “Bisogna controllare le emozioni”

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, alla vigilia della gara di Premier League 2023/2024 contro il Brighton, ha fatto il punto sulla situazione degli infortunati anche vista la squalifica di Rodri: “È così importante, imparerà. È stato espulso ma l’arbitro non ha applicato le regole. Senza quello non è niente. Non è stato punito, ma dopo che Rodri ha dovuto imparare. Dobbiamo controllare le emozioni e andare. Ma sono sicuro che imparerà”.

Guardiola ha molte opzioni a centrocampo dopo gli acquisti estivi di Mateo Kovacic e Matheus Nunes e la presenza di Kalvin Philips: “La finestra di mercato internazionale è finita, ora siamo qui insieme. Quando abbiamo bisogno di un gioco con transizioni e abbiamo bisogno di qualcosa con un po’ di caos, Kalvin è perfetto, qualcosa che devi fare e ogni giorno vedo uno o due giocatori che fanno meglio in modo semplice. Ma lui è qui, quando il mercato è aperto nessuno lo sa”.