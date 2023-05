Manchester City, Guardiola contro Yerry Mina: “Fa cose lontane dal calcio, lui lo sa”

Erling Haaland ha mostrato i segni della battaglia dopo Everton-Manchester City. Il fuoriclasse norvegese si è sfilato la maglia al termine della gara di Premier League, mostrando alcuni segni di una gara ruvida e intensa, ma che ha avvicinato i Citizens alla vittoria del titolo. Tra gli episodi anche un colpo di Laporte a Yerry Mina, crollato a terra nel tentativo di far espellere il difensore dei Citizens. Intervenuto a Sky Sport, Pep Guardiola ha criticato l’avversario: “È una cosa lontana dal calcio, non è necessario. E gli ho detto: ‘Sei un giocatore abbastanza bravo da evitare questo genere di cose’. Lui sa cosa ha fatto. Chiedetelo a lui. Questo non è fisico, non è mentale. Ci sono cose che fa che non sono necessarie”.