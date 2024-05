Manchester City e Arsenal, cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Il regolamento della Premier League

Manchester City e Arsenal si giocheranno la Premier League 2023/2024 all’ultima giornata. I ragazzi di Pep Guardiola hanno due punti di vantaggio contro quelli di Mikel Arteta, 88 vs 86. Ed entrambe le compagini giocheranno in casa l’ultimo atto di questo campionato emozionante: Haaland e compagni affronteranno il West Ham mentre i ‘Gunners’ se la vedranno con l’Everton. Chiaro che il Manchester City ha il destino nelle proprie mani visto che, in caso di vittoria, sarebbe campione d’Inghilterra per la decima volta. L’Arsenal ha una sola chance: vincere e sperare che il Manchester City non vinca. Perché in caso di arrivo a pari punti, a quota 89, ecco cosa conterebbe.

COSA CONTA A PARI PUNTI IN PREMIER LEAGUE

La prima discriminante è la differenza reti generale che, prima dell’ultima giornata, vede +60 per il Manchester City e +61 per l’Arsenal. Dando per scontato il pareggio dei ragazzi di Guardiola e la vittoria dell’Arsenal ovviamente la differenza reti, in caso di arrivo a pari punti a quota 89, premierebbe i ‘Gunners’. Fantascienza o realtà? In Premier League mai dire mai.