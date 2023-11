Man Utd, Ten Hag critica Rashford per la festa di compleanno dopo il ko nel derby: “Inaccettabile”

Esplode il caso Marcus Rashford in casa Manchester United. L’attaccante dei Red Devils è nel mirino dei tabloid britannici per aver festeggiato il suo 26esimo compleanno poche ore dopo la pesante sconfitta interna nel derby con il Manchester City (3-0 per i campioni d’Europa all’Old Trafford). Anche il tecnico Ten Hag ha criticato il suo giocatore: “Ho parlato con lui, è inaccettabile il suo comportamento e gliel’ho detto. Lui ha capito, si è scusato, chiudiamola qui”, le parole dell’allenatore che non conferma le indiscrezioni circa una multa nei confronti dell’attaccante: “Sono questioni interne”, ha osservato l’allenatore olandese che ha assicurato che Rashford “ha grandi motivazioni, vuole rimettere le cose a posto come tutti noi ed è totalmente coinvolto con la squadra. In questo momento non sta segnando tanto come ci ha abituato, dobbiamo metterlo nelle condizioni di ritrovare la porta con i tempi e i movimenti giusti, ma sono sicuro che tornerà ai suoi livelli”.