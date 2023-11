Megan Rapinoe cerca l’ultimo trofeo: domani l’OL Reign in campo contro il San Diego

A pochi mesi dall’addio alla nazionale dopo l’eliminazione dai Mondiali, la stella del calcio statunitense Megan Rapinoe è pronta a scendere in campo domani con l’Ol Reign per le semifinali del campionato Usa. A San Diego quella di domani potrebbe essere l’ultima gara in carriera della stella americana, che ha già annunciato che quella in corso è la sua stagione d’addio al calcio giocato. Rapinoe ritrova tra le sue avversarie un’altra stella del calcio statunitense, Alex Morgan, con cui ha giocato quattro Mondiali (con i trionfi nel 2015 e 2019). La campionessa Usa invece non ha mai vinto le NWSL, competizione nata nel 2013, e vanta due sconfitte in finale (2014 e 2015). L’OL Reign ha raggiunto i quarti di finale battendo l’Angel City FC (Los Angeles) due settimane fa. Ora parte sfavorita contro San Diego, ma Rapinoe cerca l’impresa e la sua ultima finale.