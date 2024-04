Liverpool, scintille tra Salah e Klopp: l’egiziano se la prende con l’allenatore per il cambio tardivo (VIDEO)

È diventato immediatamente virale il video in cui Momo Salah e Jurgen Klopp discutono in maniera piuttosto accesa durante West Ham-Liverpool, match terminato 2-2. Nello specifico, è l’attaccante egiziano a prendersela con il tecnico, verosimilmente per un cambio tardivo. Klopp ha infatti inserito il suo giocatore a 10′ dalla fine, quando però il West Ham aveva già segnato il gol del pareggio.

Emblematico il filmato, in cui l’allenatore tedesco va a dire qualcosa a Salah, il quale sbotta, rispondendo in maniera particolarmente polemica e facendo dei gesti con le braccia a testimonianza del suo disappunto. Con ogni probabilità, se una situazione del genere si è verificata è anche per via dell’amaro finale di stagione dei Reds, che sognavano di salutare Klopp magari con un Treble e invece nel giro di poche settimane sono stati eliminati dall’Europa League ed hanno dovuto dire addio anche alla Premier League.