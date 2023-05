Liverpool, Klopp: “Stagione difficile e tanti rimpianti. Champions? Non possiamo garantire la qualificazione”

“Adesso dobbiamo vincere ma potrebbe non cambiare nulla perchè anche gli altri possono vincere le proprie partite. L’unica cosa che potevamo fare era avvicinarci e lo abbiamo fatto, ma resta ancora probabile che lo United le vinca tutte e finisca, meritandolo, davanti a noi”. Queste le dichiarazioni di Jurgen Klopp, ponendo il focus sulla possibilità di non giocare la prossima Champions League.

Il Liverpool visto nell’ultimo periodo lascia posto a più di qualche rimpianto, viste le sei vittorie consecutive. “Quando vieni da una brutta stagione, è ancora più difficile capire, e mi fa ancora più arrabbiare perchè abbiamo fatto vedere di poter giocare in un certo modo. Questo finale è estremamente importante perché ci dà a tutti la direzione su cosa possiamo fare sin dall’inizio nella prossima stagione”. Il tecnico ha poi concluso: “Non possiamo garantire che la prossima stagione giocheremo in Champions ma il resto non cambia: questo è un club fantastico, che ha un’ottima squadra e che il prossimo anno conta di migliorarsi. È sempre il Liverpool, siamo sempre un club allettante per tanti giocatori”.