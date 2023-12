Liverpool, Klopp: “Non sento la pressione, concentrati sul Crystal Palace”

“Non sento pressione da parte delle altre squadre”. Queste le parole di Jurgen Klopp in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Crystal Palace. “Siamo concentrati al 100% su questa partita. Abbiamo bisogno di punti. Insolito che il Manchester City non sia in testa. Quest’anno c’è tanto equilibrio. L’Arsenal si è confermato forte, l’Aston Villa e il Newcastle sono grandi realtà. Non vanno sottovalutate anche Manchester United e Tottenham”.