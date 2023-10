Lione, il dg Ponsot: “La partita col Marsiglia da giocare in campo neutro”

Il Lione vuole recuperare la partita contro il Marsiglia (rinviata dopo i gravi incidenti di domenica) in campo neutro. “Oggi le condizioni di sicurezza per giocare a Marsiglia non sono soddisfatte. Dovremmo quindi giocare in campo neutro – ha dichiarato il direttore generale del club, Vincent Ponsot – Vogliamo rigiocare la partita, i giocatori non c’entrano niente. Così come non c’entravano i nostri giocatori quando fu lanciata la bottiglia al Groupama Stadium (su Dimitri Payet nel novembre 2021, ndr), anche se li hanno sanzionati sportivamente. Quello che vogliamo è che la ‘sicurezza’ dei nostri giocatori sia garantita. Sono lì per giocare a calcio e quello che chiediamo è che non si prendano un blocco di cemento in testa”. In merito all’aggressione al pullman e al ferimento di Fabio Grosso, il vicedirettore generale dell’OL Xavier Pierrot ha affermato che “le denunce di Fabio Grosso e dei membri della dirigenza verranno presentate giovedì, quelle della società prima. Una volta individuati i responsabili, sporremo una denuncia contro queste persone”.