Lille, arriva il verdetto sulla causa intentata da Bielsa: il club condannato a pagare 2 milioni di danni al tecnico

Respinte le richieste di Marcelo Bielsa ma Lille condannato a pagare 2 milioni di euro in danni. Questa è la decisione del tribunale della Corte d’Appello di Douai sulla causa intentata dall’allenatore sudamericano, che dovrà però pagare le spese legali, nei confronti del suo ex club. Bielsa era stato allontanato dal Lille nel 2018 nonostante un contratto in scadenza nel 2019 e aveva chiesto i danni al club francese per più di 18 milioni. Il principale punto del contendere era un pre contratto sottoscritto da Bielsa insieme alla società che controlla il Lille nel febbraio del 2017, diverso però da quello depositato in lega. In particolare, c’era una clausola, quella che sul primo contratto firmato prevedeva che – in caso di rottura di qualsiasi genere – il club versasse comunque all’allenatore tutti gli stipendi previsti, ovvero ciò che reclamava Bielsa.