Ligue 1: il Lione perde in casa contro il Monaco, successo anche per Lille e Le Havre

Il campionato francese di Ligue 1 si vede impegnato nella seconda giornata della stagione 2024/2025. Nel corso di sabato 24 agosto, a scendere in campo sono sei squadre. Il Monaco vince in trasferta contro il Lione per 2-0, mentre a Lille trionfano per 2-0 i padroni di casa, che sfidavano gli Angers. Infine, vittoria fuori casa anche per il Le Havre, che piega per 2-0 il Saint-Etienne.

Il Monaco ha la meglio in trasferta, battendo per 2-0 il Lione. La squadra ospite passa in vantaggio al minuto 65, dopo un primo tempo senza reti. A siglare il gol che sblocca il risultato è Ben Seghir, con il compagno Camara che poi raddoppia all’80’. Proprio l’autore della seconda rete, poi, viene espulso negli ultimi attimi in campo prima del triplice fischio. A Lille, invece, i padroni di casa si impongono sugli Angers per 2-0. La prima rete arriva al 34esimo e porta il nome di Meunier. La squadra, già in vantaggio, mette in cassaforte il risultato al quinto minuto di recupero del secondo tempo, con Bayo che non manca la porta. Infine, l’ultima partita del giorno vede il Saint-Etienne sfidare Le Havre, con gli ospiti che vincono per 2-o. Il vantaggio del Le Havre arriva su rigore, con Touré che al 57esimo non sbaglia dal dischetto. Il raddoppio, poi lo sigla Sangante, che al 67esimo colleziona l’ultimo gol della partita.