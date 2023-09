Ligue 1 2023/24: il Brest si prende la vetta in solitaria, il Nantes schiaccia il Lorient

Cala la manita il Nantes sul Lorient, ben otto le marcature messe a segno nel match del Beaujoire. Gli ospiti sbloccano dopo appena sei minuti il risultato: è Kroupi a timbrare per primo il tabellino dei marcatori. E’ poi Abline nel finale di prima frazione a ritrovare il pareggio su assist di Simon. Ad inizio ripresa, arriva un doppio vantaggio per i padroni di casa, sono Comert e Mostafa Mohamed ad allungare. Al 75esimo arriva poi il gol per la formazione di Le Bris, Faivre accorcia alle distanze, quest’ultime nuovamente allungate dal gol di Mollet. Il 4-3 arriva poi all’85esimo con Tosin. Si dimostra decisivo però il rigore all’ultimo istante concesso ai padroni di casa, è Simon a non sbagliare dal dischetto, mettendo il sigillo sul 5-3. Ancora una vittoria del Brest invece, che si pone in vetta alla classifica, in solitaria. Battuto di misura il Lione, ancora a quota 2. A regalare la vittoria ai padroni di casa è Mounie nei minuti finali del match: l’attaccante va a segno da una posizione davvero difficile, colpendo di testa con potenza vicino al palo sinistro. Termina 1-0.