Liga 2023/24: Girona in vetta a valanga, pari spettacolo tra Almeria e Valencia

Nella sesta giornata della Liga 2023/24, il Girona prosegue la sua cavalcata battendo con un pirotecnico 5-3 il Mallorca. A firmare il successo sono le reti di David Lopez, Dovbyk, Ivan Martin, Yangel Herrera e Savio, che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio degli isolani firmato da Muriqi dal dischetto. Nel finale gli ospiti hanno accorciato le distanze con la doppietta di Prats. Con questo risultato la formazione allenata da Michel vola momentaneamente in vetta alla classifica a quota 16 punti, a pari con il Barcellona, in attesa del Real Madrid, impegnato domani nel derby sul campo dell’Atletico.

Vince la noia invece nella sfida tra Osasuna e Siviglia, che si è conclusa 0-0. Meglio i padroni di casa, che salgono a 7 punti in classifica, mentre la formazione di Mendilibar a quota 4 rimane invischiata nelle ultime posizioni. In serata è arrivato un altro pareggio 2-2 tra Almeria e Valencia. Nella prima frazione giocano meglio i padroni di casa che colpiscono anche un palo, ma a passare in vantaggio sono i taronja grazie a Diego Lopez. Nella ripresa pareggia Arribas, ma Javier Guerra riporta subito avanti gli ospiti. Passano però altri sei minuti e l’Almeria pareggia nuovamente con Arribas che firma il definitivo 2-2. Non arriva dunque la prima vittoria per i rojiblancos, fermi in fondo alla graduatoria con 2 soli punti. Il Valencia invece raggiunge quota 10 e si issa in zona Europa al quinto posto momentaneo.