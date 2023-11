Ligue 1 2023/2024: il PSG vince con il Monaco nonostante la papera di Donnarumma

Terminata la sfida valida per la tredicesima giornata di Ligue 1 2023/2024 tra Paris Saint Germain e Monaco. A vincere è stata la formazione di casa con il punteggio di 5-2.

Nel primo tempo ad aprire le danze è il gol di Gonçalo Ramos al 18′ che segna l’1-0. Il pareggio del Monaco arriva al 22′ con una papera di Donnarumma: ad approfittarne è Minamino che sigla l’1-1. il PSG rimette la testa avanti grazie al gol realizzato da Kylian Mbappè al 39′, 2-1.

Nel secondo tempo i parigini ripartono forte. Spazio per il terzo e quarto gol degli uomini di Luis Enrique in due minuti. Dembelè al 70′ e Vitinha al 72′, chiudono il match, 4-1. Balogun al 75′ accorcia le distanze per il 4-2. Al 90+6′ trova spazio nel tabellino anche KoloMuani, 5-2.