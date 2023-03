Ligue 1 2022/23: reazione Lione, il Lilla viene beffato. Termina 3-3

Il Lilla si fa beffare dal Lione sul finale, pareggio per 3-3 nella 27esima giornata di Ligue 1 2022/23. I padroni di casa cedono al pari e restano in sesta posizione a quota 46, la formazione di Blanc invece sale in ottava posizione con 39 punti.

Il risultato allo Stade Pierre-Mauroy viene sbloccato nella seconda frazione di gioco da David, l’attaccante numero 9 si rende protagonista del match con una tripletta. La prima rete arriva al 46esimo dopo una bell’azione di gruppo e una finalizzazione precisa e indirizzata. Poi, i due rigori concessi: quello al 61esimo e l’altro a dieci dalla fine. Sul dischetto è sempre il canadese a posizionarsi e a spiazzare in maniera glaciale Riou. Per gli ospiti, nonostante un primo tempo non brillante, diverse occasioni: è Barcola ad andare a segno al 64esimo, è poi Lacazzette sul finale a riaprire le speranze per gli ultimi dieci minuti di gioco. Un finale brillante regala il pareggio al Lione: Barcola mostra ancora una volta una grande visione di gioco, assist per Lacazette che con grande freddezza trasforma all’incrocio di destra. Termina 3-3 allo Stade Pierre-Mauroy.