Liga Portugal, il Benfica ha la testa all’Inter: clamorosa sconfitta al 94′ contro il Chaves

Giocare durante un doppio confronto di Champions League non è mai facile e il Benfica l’ha sperimentato in occasione del match valevole per la ventottesima giornata di Liga Portugal 2022/2023. Reduce dal ko contro l’Inter, la squadra di Schmidt ha subito un’incredibile sconfitta sul campo del Chaves (quotato addirittura 10 alla vigilia, per dare l’idea), maturata al 94′. Dopo un intero match passato ad attaccare, con 19 tiri totali e il 65% di possesso palla, a trovare il gol vittoria sono stati gli avversari con Abass in pieno recupero. Sorride il Porto, che in caso di vittoria può portarsi a -4 e riaprire il campionato. Benfica atteso invece dal ritorno a San Siro, in cui servirà un’impresa per rimontare lo svantaggio.