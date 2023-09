Liga, Atletico Madrid-Siviglia rinviata a causa del maltempo

La partita tra Atletico Madrid e Siviglia, valevole per la quarta giornata di Liga 2023/2024 e in programma oggi alle ore 18:30, non si giocherà. La sfida è stata rinviata poiché l’AEMET, agenzia metereologica statale, ha attivato l’allarme rosso per il maltempo nella capitale spagnola dalle 12 alle 18. Anche il sindaco di Madrid, José Luis Martinez-Almeida, ha fornito un quadro della situazione: “La città sta affrontando una serata e una notte molto complicata. Si prevede che verrà battuto il record storico di precipitazioni dal 1972”.

Il presidente della Federcalcio (RFEF) e il Presidente del Consiglio Superiore dello Sport hanno, dunque, scelto di rinviare la partita; data e orario del recupero saranno comunicati nelle prossime ore.