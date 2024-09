Liga 2024/2025: tris Atletico Madrid sul derelitto Valencia

L’Atletico Madrid non stecca e batte il derelitto Valencia con un secco 3-0 al Metropolitano nella sfida della quinta giornata della Liga 2024/2025. Nel primo tempo è il nuovo acquisto Gallagher ad aprire le danze poco prima dell’intervallo, a inizio ripresa è il solito Griezmann a trovare il raddoppio. La partita non è mai in discussione per i colchoneros, che gestiscono bene il doppio vantaggio e rischiano poco o nulla. I pipistrelli non si fanno vedere più di tanto e così subiscono persino il tris in pieno recupero con il sigillo di un altro giocatore arrivato dalla Premier League, vale a dire l’argentino campione del mondo ed ex Manchester City Julian Alvarez.

Con questo successo i ragazzi di Simeone si portano a quota 11 in classifica, frutto di tre vittorie e due pareggi, proprio come i cugini del Real Madrid, resta a-4 il Barcellona che le ha vinte tutte e cinque fin qui e sembra davvero di un altro pianeta. Ma l’Atletico Madrid risponde presente e non perde ulteriore terreno. Disastro invece per i ragazzi di Baraja, che hanno conquistato un solo punto in cinque partite e sono ultimissimi in classifica: sembra essere senza fine la crisi da queste parti.