Liga 2023/24: altro ko Siviglia, il Girona si impone 2-1. Pareggio tra Cadice e Almeria

Terza giornata di Liga 2023/24: Il Granada conquista la prima vittoria stagionale, termina 3-2 contro il Maiorca. Il match viene sbloccato al 12esimo minuto da Rubio, è Prats a ritrovare il pareggio sempre nella prima frazione di gioco. Nella ripresa, altre tre marcature: Zaragoza subito a segno per il nuovo vantaggio dei padroni di casa, è Uzuni su rigore a firmare la vittoria degli uomini di Lopez. Vana la rete del definitivo 3-2 segnata da Costa all’87esimo. Vittoria anche per il Girona che si pone in seconda posizione con due successi, perde ancora il Siviglia, giunto alla terza sconfitta su tre gare giocate. A segno per gli ospiti, Herrera al 16esimo e Garcia al 56esimo, vana la rete dei padroni di casa messa a segno al 46esimo da Gudelj.

Frenano sull’1-1 Cadice e Almeria, entrambe al primo pareggio stagionale. Dopo un primo tempo a reti inviolate, è Hernandez al 59esimo a sbloccare il risultato per i padroni di casa, pareggio poi ritrovato sul finale del match da Kaiky che raccogliendo un rimbalzo favorevole, insacca alla destra di Ledesma.