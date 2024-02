Liga 2023/2024: Modric stende il Siviglia, Real Madrid a +8 sul Barcellona

Il Real Madrid batte il Siviglia 1-0 nel match valido per la 26ª giornata di Liga 2023/2024. In una partita più equilibrata di quanto ci si aspettasse, è decisivo il gol da subentrato di Luka Modric all’81’. Il croato regala ad Ancelotti il +8 sul Barcellona in classifica e il +9 sul Girona, con una partita in più da giocare. 65 punti in classifica per i Blancos, che hanno decisamente cambiato marcia rispetto alle inseguitrici. Siviglia che resta nelle zone basse di classifica a 24 punti al 15° posto. Sei lunghezze di margine sulla retrocessione per la squadra di Quique Sanchez Flores.