Liga 2023/2024: Griezmann tripletta show, l’Atletico Madrid batte il Celta Vigo ed è secondo

Antoine Griezmann show a Vigo e arriva una tripletta che consente all’Atletico Madrid di passare in casa del Celta e di volare provvisoriamente al secondo posto in classifica al termine della sfida valida per la decima giornata della Liga 2023/2024. Le Petite Diable firma il successo dei colchoneros, che sfruttano, va detto, il cartellino rosso sventolato a Villar dopo venticinque minuti, un’espulsione che lascia i padroni di casa in dieci uomini in modo prematuro e consente ai ragazzi di Simeone di azzannare l’incontro. Resta in zona retrocessione, con appena sei punti totalizzati in dieci partite.

Passano appena quattro minuti dopo l’espulsione a favore e Griezmann completa l’opera con il gol al 29′ che la sblocca all’Estadio de Balaidos. La partita resta a lungo comunque in equilibrio e la squadra di casa prova, spinta dal pubblico, a rendersi pericolosa, salvo poi capitolare poco dopo l’ora di gioco, quando arrivano gli altri due gol dell’attaccante francese che firma la tripletta personale per una vittoria importantissima in chiave lotta al titolo, visto che adesso sono tre le lunghezze di distanza dalla capolista, i cugini del Real Madrid, in attesa delle sfide del Barcellona e delle altre squadre di alta classifica.