Liga 2023/2024: il Barcellona batte di misura l’Atletico Madrid, decide l’ex Joao Felix

E’ di Joao Felix il gol vittoria che decide il big match del 15° turno della Liga 2023/2024 tra Barcellona e Atletico Madrid. Sfida di grande intensità all’Estadio Olimpico, dove le due squadre battagliano dall’inizio alla fine e lo fanno con grande agonismo, tanto che il direttore di gara deve estrarre ben dieci cartellini gialli, di cui uno anche in direzione di Xavi. Tra le due squadre, è quella catalana a giocare con più qualità e a rendersi maggiormente pericolosa in fase offensiva, tanto da produrre ben 2 xG.

HIGHLIGHTS BARCELLONA-ATLETICO 1-0

Anche i colchoneros provano a fare la loro gara, ma la rete di Joao Felix al 25′ sconvolge gli equilibri e costringe i ragazzi di Simeone alla rimonta. Una rimonta che non si concretizza visto che i catalani difendono il vantaggio e conquistano tre punti molto importanti. La classifica recita ora Barcellona 34 punti – terzo posto a -4 dalle capoliste Real Madrid e Girona – e Atletico Madrid 31, ma con una partita da recuperare e dunque potenzialmente pari. S’infiamma dunque la Liga mentre ci si avvicina al giro di boa.

Solo pareggi invece nelle altre tre sfide del giorno: 0-0 tra Maiorca e Alaves, così come tra Almeria e Betis (in 10 dal 27′ per l’espulsione di Bellerin), mentre 1-1 tra Siviglia e Villarreal, con Morales che ha risposto al vantaggio di Salas, tutto nel giro di tre minuti.