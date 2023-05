Il bodybuilder Andrea Presti al Rimini Welness: “Disciplina in forte crescita”

L’icona italiana del bodybuilding Andrea Presti sarà tra i campioni/testimonial più attesi del RiminiWellness, in programma dall’1 al 4 giugno 2023. L’obiettivo dell’italiano in questa stagione è quello di qualificarsi (per il terzo anno consecutivo) a “Mister Olympia”, la più importante manifestazione internazionale di culturismo, che si tiene annualmente, a partire dal lontano 1965 negli Stati Uniti (quest’anno in Florida, dal 2 al 5 novembre, presso l’Orange County Convention Center di Orlando).

Soddisfatto Presti: “Non potevo mancare all’edizione 2023 di RiminiWellness. In Italia la disciplina sportiva del bodybuilding è in forte crescita. Si inserisce nel più vasto numero di iscritti al circuito delle palestre, stimato, nel nostro Paese, in non meno di 18 milioni di iscritti. Il mio obiettivo primario è promuovere la disciplina soprattutto tra i più giovani”. E ancora: “Per questa ragione sarò presente, nel capoluogo romagnolo, con una serie di attività (nelle giornate del 2, 3 e 4 giugno), dove, ogni anno, sono presenti più di 120mila appassionati. Ho in programma una serie di attività e incontri, anche di carattere istituzionale, come lo speech nel pomeriggio del 3 giugno presso l’Arena (oltre a due eventi allo stand Tsunami Nutrition, mentre, alla palestra Panatta, è previsto un workout a porte aperte),il tutto all’interno di ‘Rimini Steel’, sezione dedicata al body building, arti marziali e sport da combattimento”.