Il Liverpool vince la Carabao Cup 2023/2024: Van Dijk stende il Chelsea in finale al 118′

Il remake della finale 2022 di Carabao Cup premia la stessa squadra. Stavolta però al Liverpool bastano due tempi supplementari e un gol di Van Dijk al 118′ per superare il Chelsea 1-0 prima dei calci di rigore. A Wembley Jurgen Klopp si regala la certezza di salutare i reds a giugno con almeno un trofeo in bacheca, mentre Mauricio Pochettino manca ancora una volta l’appuntamento con il primo trofeo inglese. Si tratta della decima Coppa di Lega per i reds, che sono ancora in corsa per la vittoria di FA Cup, Premier League ed Europa League e che ora fanno il pieno d’autostima in una finale che li ha visti scendere in campo senza Salah, Alisson, Thiago, Matip, Nunez, Jota, Szoboszlai e Alexander Arnold.

I ritmi sono altissimi sin dai primi minuti e Petrovic al 14′ deve negare il gol prima a Mac Allister e poi a Luis Diaz, bravo a calciare verso la rete dopo un errore di Disasi. La squadra di Pochettino fatica a superare le prime linee di pressione dei reds, ma quando ci riesce è pericolosissima. Al 21′ i blues sfondano: Gallagher guida la ripartenza e crossa al centro, dove Palmer calcia a botta sicura ma trova la miracolosa risposta di spalla di Kelleher. Il Chelsea trova più spazi dalla mezz’ora in più e al 32′ va in gol con Sterling, ma l’assistente alza la bandierina per la posizione di fuorigioco di Jackson. Il Liverpool – che al 28′ ha perso Gravenberch per un duro intervento alla caviglia di Caicedo – si riaccende nel finale del primo tempo. Al 40′ Gakpo svetta di testa su cross di Robertson e colpisce il palo alla sinistra di Petrovic. Cinque minuti dopo, Bradley ha la palla dell’1-0 dei reds ma il suo tiro è deviato in modo provvidenziale da Colwill. Nel secondo tempo anche al Liverpool viene annullata una rete.

Su punizione di Robertson, Van Dijk svetta di testa e fa 1-0, ma il Var interviene per la posizione di fuorigioco di Endo impattante sul movimento di Colwill. Si resta sullo 0-0. Oltre alle reti cancellate, le due squadre pareggiano anche il conto dei legni prima del 90′. Al 76′ Palmer pesca in area Gallagher, che con un tocco morbido d’esterno colpisce il palo. Il centrocampista del Chelsea nel finale, all’86’, spreca due nitide chance: prima a tu per tu con Kelleher, bravo a murarlo, poi con un tiro fuori misura su scarico di Jackson. Si va ai supplementari. Il Liverpool colpisce un altro palo con Elliott al 115′, ma tre minuti dopo, quando lo spettro dei rigori sembra essere la soluzione più realistica, è Van Dijk con un colpo di testa da calcio d’angolo a decidere la finale di Wembley. Il Chelsea perde una delle opportunità per salvare un’altra stagione deludente. Il Liverpool sogna il poker di trofei.