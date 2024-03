Haaland sul suo futuro: “Sono felice al City, Messi il più grande di tutti”

“La mia attenzione adesso è soprattutto sul campo. Ci sono tante partite. Due giorni fa c’è stato il derby di Manchester, ora la Champions League, domenica c’è il Liverpool, penso che dovrei concentrarmi su quello. Non credo che dovrei concentrarmi su altro in questo momento”. Così il fuoriclasse del Manchester City, Erling Haaland, a proposito delle voci su un suo futuro lontano dai Citizens.

Il bomber norvegese, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Copenaghen in Champions League, ha poi continuato: “Sono davvero felice qui. Soprattutto con le persone di cui sono circondato, il mio manager, i direttori e il consiglio, sono un gruppo di persone straordinarie e sono davvero felice”.

Haaland ha segnato 52 gol nella sua prima stagione al City contribuendo a conquistare i trofei di Premier League, Champions League e FA Cup. Eppure, nonostante le sue eccezionali statistiche, non è riuscito a battere Lionel Messi per quanto riguarda i premi individuali come il Pallone d’Oro e il premio Fifa Best, con conseguenti polemiche da parte di molti nel mondo del calcio. Servirà forse il ritiro dell’argentino prima che Haaland venga riconosciuto come il miglior giocatore del mondo. “Non lo so, bella domanda. È vero, ha vinto la Coppa del Mondo, quindi non so cosa dire. Penso solo che sia il migliore che abbia mai giocato, quindi sì, non lo so”, ha concluso.