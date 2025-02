Tragedia nel mondo del calcio cinese: è stata dichiarata la morte cerebrale del 18enne Guo Jiaxuan. È la diagnosi spietata dei medici dopo quanto successo nelle scorse ore in un’amichevole giocata in Spagna tra il Beijing Guoan e l’RC Alcobendas. Il giovane difensore, che ha avuto anche l’opportunità di allenarsi con il Bayern Monaco e che ha militato nelle selezioni inferiori della Nazionale cinese, è stato vittima di un durissimo scontro di gioco, in cui ha rimediato una violenta ginocchiata alla tempia. Il contrasto è stato involontario, ma non ha lasciato scampo a Guo Jiaxuan, che è crollato sul terreno di gioco.

Trasportato immediatamente in ospedale, i medici hanno dichiarato “che ci sono pochissime speranze di sopravvivenza, che è clinicamente morto a causa della mancanza di ossigeno al cervello. Guo ha avuto un’emorragia subaracnoidea dopo essere entrato in collisione con un altro giocatore durante una partita di allenamento”, ha scritto il fratello sul social cinese Xiaohongshu, come ha riportato El Mundo.

Guo Jiaxuan tornerà in Cina, raggiunto accordo tra famiglia e federazione

Il post social ha avuto anche valore di denuncia per quello che si è rivelato un piccolo contenzioso tra federazione cinese e club, da una parte, e la famiglia del giocatore, dall’altra. Infatti, dalla Cina hanno fatto sapere di non aver garantito alcuna cura al giocatore dopo la diagnosi di ipossia cerebrale. Non era prevista nemmeno la copertura delle spese di rimpatrio. La determinazione del figlio e del padre, però, ha permesso di raggiungere un accordo. Guo Jiaxuan tornerà in Cina, dove verrà sottoposto a ulteriori cure.

Nel frattempo, l’RC Alcobendas ha condiviso un messaggio in cui ha espresso tutto il dispiacere per la tragica fatalità. Il club di Madrid ha espresso la propria “profonda preoccupazione” per il classe 2006. “Mandiamo tutto il nostro sostegno a lui, alla sua famiglia e alla sua squadra in questo momento difficile”, ha concluso il club.