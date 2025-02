Bruttissime notizie per l’ex pilota della Ferrari Carlos Sainz: arriva la terribile batosta, adesso è davvero tutto finito.

Manca sempre meno all’inizio della Formula 1 2025. La prima gara in programma sarà nel weekend del 14-16 marzo con il Gran Premio d’Australia: l’Albert Park Circuit di Melbourne inaugurerà il campionato mondiale per la prima volta dal 2019.

Chi non riesce proprio a stare nella pelle in vista dell’inizio della F1 2025 può iniziare a scaldare i motori già negli ultimi due giorni di questo mese: da mercoledì 26 a venerdì 28 febbraio, a due settimane dall’inizio del mondiale, infatti, si terranno i soliti test invernali al Bahrain International Circuit, sede del Gran Premio del Bahrain.

Quest’anno, ovviamente, tutti gli occhi sono puntati su Lewis Hamilton, passato alla Ferrari dopo dodici stagioni alla Mercedes. C’è grande attesa per l’esordio del pluricampione britannico alla guida del cavallino, tutti i fan sono impazienti nel vedere lui e Charles Leclerc correre per la stessa scuderia.

Hamilton ha preso il posto di Carlos Sainz Junior, passato alla Williams dopo quattro stagioni con la Ferrari. Il pilota spagnolo, però, a poche settimane dall’esordio con la scuderia britannica, ha avuto a che fare con una brutta faccenda che riguarda lui e la sua famiglia.

Che beffa per la famiglia Sainz, chiudono tutto

La famiglia Sainz è sicuramente una delle più influenti in Spagna se si parla di automobilismo. Carlos Sainz Cenamor, padre dello spagnolo ex Ferrari, è stato una leggenda del rally, vincitore di due campionati mondiali e di quattro edizioni del Rally Dakar. Lui, insieme a suo figlio, possiede una storica pista di famiglia che da fine gennaio 2025 ha dovuto chiudere definitivamente.

Il famoso “Carlos Sainz Karting Madrid”, situato all’interno dell’area del centro commerciale “La Ermita del Santo”, ha chiuso i battenti e verrà raso al suolo (così come il centro commerciale) per far spazio a due torri da 28 metri che ospiteranno circa 500 appartamenti di lusso.

Il Consiglio comunale di Madrid ha preso questa decisione per riqualificare la zona, approvando così il “Piano generale di sviluppo urbano”. Una scelta quindi non dipendente dalla volontà della famiglia Sainz che adesso si ritrova con una sola pista a Madrid, ovvero il circuito di Las Rozas (più piccolo ed esclusivamente indoor), ovvero un comune di circa 90 mila abitanti situato nella comunità autonoma di Madrid.

Dopo il doloroso addio alla Ferrari, il 2025 regala un’altra brutta sorpresa a Carlos Sainz.