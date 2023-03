Formazioni ufficiali Tottenham-Nottingham, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Tottenham e Nottingham, sfida valida per la ventisettesima giornata di Premier League 2022/2023. La squadra di Antonio Conte deve immediatamente mettersi alle spalle l’eliminazione negli ottavi di Champions League contro il Milan. C’è da lottare per raggiungere una delle prime quattro posizioni in Premier e ottenere l’accesso alla prossima edizione della massima competizione europea per club. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:00 di sabato 11 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI TOTTENHAM-NOTTINGHAM

TOTTENHAM: in attesa

NOTTINGHAM: in attesa