Formazioni ufficiali Psg-Montpellier: Ligue 1 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Psg-Montpellier, match dell’undicesima giornata di Ligue 1. Alle 21:00 di oggi, venerdì 3 novembre, la squadra di Luis Enrique cercherà i tre punti casalinghi. Di fronte un avversario da non sottovalutare, che viene dalla splendida vittoria per 3-0 sul Tolosa. Con il Nizza impegnato col Rennes, il Psg spera nel sorpasso in vetta.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI PSG-MONTPELLIER

Psg: in attesa

Montpellier: in attesa