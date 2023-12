Formazioni ufficiali Manchester City-Crystal Palace, Premier League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Manchester City-Crystal Palace, sfida valida per la diciassettesima giornata di Premier League 2023/2024. La squadra di Guardiola ha interrotto una striscia di mancate vittorie che durava da quattro giornate battendo il Luton. L’obiettivo è conquistare altri tre punti per tenere a debita distanza il Tottenham e restare in scia delle tre squadre che la precedono. In casa contro il Crystal Palace, per Haaland e compagni dovrebbe essere una formalità imporsi, anche se mai dire mai. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:00 di sabato 16 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER CITY-CRYSTAL PALACE

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Dias, Ake, Gvardiol; Rodrigo, Lewis; Bernardo, Foden, Grealish; Alvarez

CRYSTAL PALACE: Henderson; Clyne, Ward, Guehi, Andersen; Mitchell, Olise, Riedewald; Richards, Schlupp, Mateta