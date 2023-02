Formazioni ufficiali Flamengo-Al Hilal: Mondiale per club 2023

di Mattia Zucchiatti 85

Le formazioni ufficiali di Flamengo-Al Hilal, prima semifinale del Mondiale per club 2023. Le due squadre scenderanno in campo alle 20:00 per questo penultimo atto che mette in palio il pass per la finale, aspettando il confronto tra Al Ahly e Real Madrid. Ecco le scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco.

Le formazioni ufficiali

Flamengo (4-4-2): Santos; Mateuzinho, David Luiz, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Ribeiro, Thiago Maia, Gerson, De Arrascaeta; Gabigol, Pedro. Allenatore: Vitor Pereira.

Al Hilal (4-3-1-2): Almuaiouf; Saud, Jang, Al Bulayhi, Khalifah; Cuellar, Carrilo, Salem; Vietto; Marega, Ighalo. Allenatore: Ramon Diaz.