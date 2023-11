Fluminense, Marcelo: “La Libertadores è il titolo più importante della mia carriera”

Cinque volte vincitore della Champions League, quattro della Supercoppa europea, quattro della Coppa del Mondo per club. Per Marcelo Vieira da Silva Júnior, meglio noto semplicemente come Marcelo, il titolo più importante della sua carriera però è la Copa Libertadores vinta stanotte dal suo Fluminense in finale contro il Boca Juniors. “Il Real Madrid mi capirà: oggi ho vinto il titolo più importante della mia carriera perché il Fluminense è il club che mi ha cresciuto”, ha detto Marcelo. E il motivo è chiaro: alzare un trofeo continentale con il club del proprio cuore non è per tutti. L’ennesimo riconoscimento per chi ha vinto 18 delle 21 finali giocate in carriera. Poi un’altra dimostrazione d’amore: “È il mio club preferito. Vinco questo trofeo con la società che mi ha dato tutti gli strumenti per fare carriera, con i dipendenti che mi hanno visto crescere. Non c’è niente di più gratificante. Non ha prezzo”, ha aggiunto il brasiliano.