Fenerbahce, Mourinho: “Ora questa maglia è la mia pelle”

Photo LiveMedia/Marco Iacobucci Rome, Italy, November 05, 2023, Italian soccer Serie A match AS Roma vs US Lecce Image shows: Rome, Italy 06.11.2023: Jose Mourinho coach of Roma during the Italy Serie A TIM 2023-2024 football match day 11, AS Roma vs US Lecce at Olympic Stadium in Rome. LiveMedia - World Copyright

“Questa maglia adesso sarà la mia pelle“. Queste le prime parole di Josè Mourinho da allenatore del Fenerbahce. Arrivato con un volo privato da Londra (dove ha assistito alla finale di Champions League) ad Istanbul, lo Special One ha speso subito belle parole per ringraziare la società turca ed i numerosi tifosi che lo hanno accolto a braccia. “Voglio subito ringraziarvi per il vostro amore – ha dichiarato il tecnico portoghese nel corso della presentazione ufficiale con il nuovo club –. L’amore che provo dal primo momento in cui il mio nome è stato legato al Fenerbahçe. In genere, un allenatore viene adorato dopo le vittorie. In questo caso, mi sento amato prima di vincere. Questa, per me, è una grande responsabilità”.

“Prometto che da questo momento in poi appartengo alla vostra famiglia. Questa maglia sarà la mia pelle. Il calcio è passione e non c’è posto migliore per sentire quella passione – ha aggiunto Mourinho -. Dal momento in cui ho incontrato il presidente Ali Koç, ho desiderato essere qui. Voglio lavorare per il calcio turco. Voglio lavorare per il campionato turco. Voglio aiutare il calcio turco a migliorare. Ma per me la cosa più importante non è il calcio turco. Non è il campionato turco. È il Fenerbahçe. Da quando ho firmato il contratto, i vostri sogni sono i miei sogni“.

FENERBAHCE, LE IPOTESI DI MERCATO CON L’ARRIVO DI MOURINHO