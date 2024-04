FA Cup, fine di un’epoca: dalla prossima edizione aboliti i replay in caso di parità

Fine di un’epoca in FA Cup: dalla prossima stagione, nella storica coppa di Inghilterra, non si giocheranno più i famosi “replay”, vale a dire il re-match in caso di parità con campo invertito per stabilire chi avanza al turno successivo. In nessun turno della coppa nazionale più antica al mondo saranno più giocati i replay, che vengono dunque aboliti: in caso di pareggio al 90′, adesso, la sfida secca sarà prolungata ai supplementari o agli eventuali rigori. Era una tradizione secolare, ma la FA ha dovuto intervenire in modo forzato in virtù di un calendario sempre più congestionato, con due turni in più in Champions, venendo così incontro alle esigenze dei club.

Nelle prossime sei edizioni, inoltre, la Fa Cup si svolgerà seguendo un nuovo regolamento e con alcune novità: dal quinto turno in poi, con l’ingresso dei club della Premier League, ogni incontro si giocherà solo nei weekend, durante i quali non potranno essere disputate altre partite del massimo campionato, e anche la finale sarà posizionata in uno slot dedicato.