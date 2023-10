Dalla Spagna: “Pallone d’oro 2023 a Leo Messi”

Lionel Messi vincerà il suo ottavo Pallone d’oro in carriera. Ne è sicuro il quotidiano catalano ‘Sport’ che dà per certa l’assegnazione al fuoriclasse argentino del premio individuale più ambito del mondo del calcio, che sarà consegnato il 30 ottobre a Parigi. La 67esima edizione del premio istituito da “France Football” andrà quindi a Messi, in un successo figlio del Mondiale vinto in Qatar con l’Albiceleste. Sarebbe anche la prima volta nell’albo d’oro di un calciatore che non milita in Europa visto che la ‘Pulce’ gioca ormai nell’Inter Miami. Superata quindi la concorrenza di Erling Haaland, principale avversario di Messi dopo il triplete completato con il Manchester City. Fra le donne, invece, si va verso il passaggio di consegne in casa Spagna, con Aitana Bonmatì che succederà ad Alexia Putellas dopo aver vinto Champions e Mondiale.