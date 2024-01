Coppa d’Olanda, Hercules-Cambuur rinviata per neve: cosa succede con le scommesse

La sfida di Coppa d’Olanda, in programma oggi alle 21 al Zoudenbalch di Utrecht, tra Hercules e Cambuur è stata rinviata causa neve. Il campo è impraticabile e per questo motivo non si può giocare. Il regolamento relativo alle scommesse dice che se la partita non dovesse essere recuperata entro 72 ore la quota diventerebbe nulla. In caso contrario resterà attiva. Nel caso di una scommessa singola i soldi verranno rimborsati dall’agenzia di scommesse. Nel caso in cui la quota invece era inserita in una multipla, verrà tolta dalla schedina e quindi di conseguenza si abbasserà anche la vincita potenziale.