Coppa di Svizzera, Sion di Balotelli eliminato: in panchina c’era il presidente

di Mattia Zucchiatti 26

Non è bastato il ribaltone sulla panchina al Sion per superare il turno di Coppa di Svizzera. Christian Constantin, presidente del club biancorosso, ha sospeso il tecnico Fabio Celestini e ha deciso di guidare la squadra in panchina in occasione del match dei quarti di finale contro il Lugano. Decisive le reti di Amoura, Aliseda e Sabbatini per eliminare col risultato di 3-0 la squadra di Balotelli, in campo dal 1′. Non è la prima volta che Constantin prende le redini della squadra: il numero 1 del club ha infatti già occupato la panchina in 7 occasioni con un bilancio di 4 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. In Coppa aveva sempre superato il turno prima di oggi. Sorte diversa per un altro italiano. Il Basilea di Calafiori batte 2-1 il San Gallo ai supplementari.