Wta Austin 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 2 marzo

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 2 marzo al torneo Wta di Austin 2023. Quattro scontri non certo entusiasmanti quest’oggi, solo una testa di serie, la numero 4, vale a dire Danielle Collins, contro la McNally, per il resto apre alle 18 italiane Friedsam contro Andreeva, a seguire Kostyuk contro Brengle, ultima sfida in piena nottata italiana Kalinskaya contro Vandeweghe. Di seguito ecco il riepilogo.

STADIUM COURT

ore 18 Friedsam vs Andreeva

a seguire Kostyuk vs Brengle

a seguire McNally vs (4) Collins

a seguire Kalinskaya vs Vandeweghe