Coppa d’Africa 2024, Guinea di misura: Camara firma l’1-0 sul Gambia

La seconda giornata del girone C della Coppa d’Africa 2024 si chiude con la vittoria della Guinea, che a Yamoussoukro ha battuto 1-0 il Gambia portandosi a quota 4 punti con la possibilità di giocarsi anche il primo posto nel girone nell’ultima giornata contro il Senegal. Passo falso pesante invece per il Gambia, che adesso dovrà vincere a tutti i costi contro il Camerun per sperare nella difficile impresa di poter essere una delle migliori terze.

Dopo un primo tempo avaro di emozioni, al 70′ il gol decisivo che porta la firma di Camara. Quest’ultimo, abile a sfruttare l’assist di Guilavogui, regala ai suoi una vittoria davvero fondamentale nell’economia del torneo. Pochi minuti dopo la Guinea sfiora il raddoppio con la traversa colpita da Bayo, mentre uno dei pochi brividi lo corre al minuto 81 quando il Gambia si vede annullare per fuorigioco il gol del pareggio segnato da Minteh. Prossimo e ultimo appuntamento con il girone C è fissato per martedì 23 gennaio, giorno di Senegal-Guinea e Camerun-Gambia.