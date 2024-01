Liga 2023/2024: Alaves tre punti di rigore, Cadice battuto e invischiato in zona retrocessione

Vittoria di rigore per l’Alaves nell’anticipo della ventunesima giornata della Liga 2023/2024, e la formazione di Luis Garcia continua a veleggiare assolutamente lontano dalle zone calde e semmai più vicino a quelle che valgono l’Europa. La formazione basca di Vitoria-Gasteiz deve soffrire, ma alla fine davanti al pubblico amico dello stadio Mendizorrotza riesce a portare a casa i tre punti contro il Cadice, che si trova sempre ancorato alla zona retrocessione in terzultima posizione. A decidere la partita è il calcio di rigore trasformato da Rioja a inizio secondo tempo, prima e dopo si registrano invece alcune palle gol per gli ospiti, che però sono stati imprecisi, mentre il cinismo dei biancoblù di casa frutta una vittoria davvero importante. Sono infatti ora 23 i punti in classifica per i padroni di casa, +8 sulla zona retrocessione e -8 dal settimo posto che vale la Conference League, fermi a 15 gli andalusi di Sergio Gonzalez.