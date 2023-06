Chelsea, ufficiale l’arrivo di Nkunku: “Felice ed emozionato, indossare questa maglia è motivo d’orgoglio”

Christopher Nkunku è un nuovo giocatore del Chelsea. Ad annunciarlo è stato proprio il club londinese tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito. “Sono molto felice di unirmi a questa squadra. E’ stato fatto un grande sforzo per portarmi al club e non vedo l’ora di incontrare il mio nuovo allenatore e compagni di squadra e mostrare ai tifosi cosa posso fare in campo – ha commentato a caldo il francese – Dopo Ligue 1 e Bundesliga, ora voglio giocare in un campionato molto forte come la Premier League. Sono molto emozionato per questa sfida e orgoglioso di indossare la maglia del Chelsea“.