Chelsea, ufficiale l’addio di Bakayoko: la nota del club londinese

Attraverso un comunicato ufficiale, il Chelsea ha ufficializzato l’addio di Timeoue Bakayoko. Il centrocampista francese non rientrava da tempo nei piani del club londinese, che non a caso lo ha mandato in prestito nelle ultime tre stagioni. Ora però il contratto è finalmente terminato e il calciatore dovrà cercarsi una nuova sistemazione. Di seguito la nota integrale.

“L’elenco dei giocatori trattenuti dal Chelsea per la stagione 2023/24 è stato pubblicato dalla Premier League, con la partenza di Tiemoue Bakayoko dal club ora confermata. Il centrocampista si è unito ai Blues dal Monaco nel 2017 e ha giocato spesso con Antonio Conte, collezionando 43 presenze e giocando l’intera finale di FA Cup 2018 vinta contro il Manchester United. Ha segnato tre gol durante quella stagione. Il francese ha successivamente intrapreso diversi prestiti, incluso il ritorno al Monaco e all’AC Milan quando hanno vinto la Serie A. Ringraziamo Tiemoue per il suo contributo durante la sua stagione a Stamford Bridge“.