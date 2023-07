Chelsea, Pochettino: “Lukaku? Lo attendo in ritiro il 12 o 13 luglio”

“Quando ci siamo incontrati per la prima volta, abbiamo deciso di iniziare a lavorare da luglio. Si sta facendo un lavoro fantastico e sono felice”. Così Mauricio Pochettino nella prima conferenza stampa al Chelsea parla del calciomercato. Tante le cessioni già effettuate dal club londinese, ma in bilico resta la posizione di Romelu Lukaku. “Penso debba tornare il 12 o 13 luglio per essere con la squadra e iniziare la pre-season – ha dichiarato l’ex Tottenham -. Mi aspetto da lui, come da tutti i giocatori, che venga nel mio ufficio per salutarmi. Questo se sarà ancora un giocatore del Chelsea…”.